Объявлено о проблемах с Крымским мостом после важных испытаний

Украинский сегмент Сети буквально взорвался сообщениями о проблемах Крымского моста. Поводом для панических новостей стали успешные испытания тяжелой нагрузкой, произведенные на железнодорожной части переправы через Керченский мост.

Последние новости Крымского моста вызывают сильное беспокойство, но только у украинских пользователей Сети. Все этапы строительства и эксплуатации переправы через Керченский пролив только подтверждают успешность стройки века, что идет вразрез с привычной картиной мира самоназванного эксперта или блогера.

При этом совсем не замечать успехов строителей Крымского моста они не могут. Вместо этого позитивные новости комментаторы изо всех сил стараются подать как негативные, либо же просто вспоминают о многочисленных пугающих предсказаниях по поводу этого инженерного сооружения.

Не стала исключением ситуация с успешным проведением испытаний тяжелой нагрузкой железнодорожной части Крымского моста. "Два состава последовали в направлении Керчи,а затем на пошли в направлении Тамани (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в "Твиттере" заметил блогер RoksolanaToday&Крым25%, общающийся со своими читателями от лица живущей в Крыму патриотки Украины и сторонницы Петра Порошенко.

Два состава последовали в направлении Керчи,а затем на пошли в направлении Тамани

Пока не упал pic.twitter.com/F9cMcO7vAM — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) October 23, 2019

"Пока не упал", – добавила она. Учитывая политическую ориентацию блогера, многие разглядели в этих словах своего рода сожаление.

Другие комментаторы, кажется, смирились с высоким профессионализмом строителей Крымского моста. Вместо пустых угроз обрушения они решили заняться поиском других проблем. Так, один из пользователей Сети в ответ на реплику блогера RoksolanaToday предположил, что переправа и не будет падать в ближайшее время, однако начнет требовать к себе все больше внимания со стороны ремонтных служб.

"Это по обслуживанию будет как золотой мост под Ялтой который ремонтировали каждый год..и этот через несколько лет будет алмазный ,столько денег вбухают на поддержания", – пообещал комментатор. Примечательно, что в качестве примера он смог вспомнить только случай, произошедший на полуострове еще до того, как тот вернулся в состав России.

"Дно все таки плывет", – глубокомысленно добавил самоназванный эксперт. Проблемы с дном в Керченском проливе, которые якобы приведут к обрушению на Крымском мосту, являются давней фантазией украинских СМИ и экспертов. Однако время и практика показывает, что правда на стороне российских инженеров и строителей.

Тем более, что каждый свой шаг они проверяют самым тщательным образом. Именно поэтому и были проведены испытания с прокатом по железнодорожной части Крымского моста вагонов с щебнем, которые так сильно возбудили публику на Украине.



"Сейчас мы наблюдаем, как чувствуют себя конструкции снаружи и внутри под влиянием внешних факторов – это атмосферное давление, температура и влажность воздуха, ветровые, волновые и другие нагрузки. Также проверяем реакцию опор и пролетов на моделируемые нагрузки в режиме реального времени", – рассказала о смысле проверки директор НИИ диагностики Светлана Боханова. Аналогичные работы, добавила она, проводились и во время строительства автомобильной части Крымского моста.