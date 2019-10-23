Россияне разинули рот от происходящего на Крымском мосту

Как стало известно, суммарный вес составов превышает две тысячи тонн. Такой вес выбрали для того, чтобы основательно проверить несущие конструкции моста через Керченский пролив. Строители изучают, как ведут себя опоры и пролеты, на которых монтируют поездную автоматику.
Если первый этап не выявит никаких нарушений, в конце этого года проведут финальные испытания на выносливость конструкций. На данный момент на мосту работают тяжелые технические железнодорожные составы. Локомотив и 23 вагона со щебнем суммарным весом 2,4 тысячи тонн прогоняют по разным схемам-сценариям. Таких составов несколько, отмечает телеканал "Царьград" со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".
"Приборы и датчики – тензометры, инклинометры и акселерометры – фиксируют состояние опор и пролетных строений. Испытания позволят проверить фактические прочностные характеристики всех конструкций при расчетных предельных нагрузках, сравнить их с проектными данными ", – рассказали в инфоцентре.
Показатели снимают во время того, как поезда начинают движение, разгоняются на полотне, тормозят или же замирают на 15 минут. После этого информация поступает в специальную автоматическую систему сбора, обработки и хранения данных.
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