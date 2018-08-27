Дома под водой: Приморье настигнул сильнейший паводок

В Приморье начала работу комиссия по оценке ущерба после сильнейшего паводка. В данный момент сотни домов находятся под водой.

Всему виной стали сразу два тропических тайфуна. Они принесли в регион ливни, из-за которых уровень воды в реках значительно поднялся. Эксперты предупредили, что пик паводка еще впереди. Власти региона оценивают ущерб и решают, какая помощь необходима пострадавшим, передает Пятый канал.