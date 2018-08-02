Пенсионерка выкинула на детскую площадку мумию мужа

Жительница Екатеринбурга вынесла из квартиры и выкинула во дворе мумию мужа. Пенсионер умер два месяца назад, передает tagilcity.ru.

Как рассказали очевидцы, вечером пожилая женщина выволокла высохший труп своего супруга во двор и протащила его к мусорным бакам, однако по дороге пенсионерка устала и оставила тело недалеко от детской площадки. Затем женщина ушла обратно к себе в квартиру.