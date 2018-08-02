Под Петербургом рухнул воздушный шар с молодоженами

В Ленинградской области в ночь на 2 августа упал воздушный шар. В корзине летательного аппарата находились молодожены, передает EG.ru.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Шар задел линии электропередачи, из-за чего без света остался близлежащий населенный пункт, сообщает FlashNord. Видео публикует Пятый канал.
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