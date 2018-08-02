На Урале ребенка 5 лет держали взаперти

В Свердловской области женщина на протяжении пяти лет не выпускала своего ребенка из дома. Более того, подростку запрещалось пользоваться интернетом.

Мальчик из Каменска-Уральского посещал школу только первые три класса, после этого мать забрала его на домашнее обучение, передает Ura.ru. Также стало известно, что 16-летний подросток недавно получил паспорт, хотя его выдают в 14 лет. Отец уральского Маугли рассказал, что развелся с его матерью 12 лет назад. "Они с матерью живут в частном доме, соседи называют его теперь Маугли – он пять лет сидел в доме, не покидал двора, ни с кем не общался. Я сейчас подал в суд, чтобы сына передали мне, раз мать не выполняет свои обязанности", – заверил он.