Грузовик с водкой покорежило в смертельном ДТП

В Новокузнецке груженная водкой фура на полном ходу влетела в стелу при въезде в город. На опубликованных кадрах видно: многотонный грузовик даже не пытается притормозить или перестроиться на поворот, передает РИА ФАН.
К счастью, фура никого не задела. Однако без жертв не обошлось – у водителя грузовика просто не было шансов выжить. По предварительным данным, он уснул за рулем, пишет Life.ru. Стела получила значительные повреждения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
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