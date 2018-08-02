Грузовик с водкой покорежило в смертельном ДТП

В Новокузнецке груженная водкой фура на полном ходу влетела в стелу при въезде в город. На опубликованных кадрах видно: многотонный грузовик даже не пытается притормозить или перестроиться на поворот, передает РИА ФАН.

К счастью, фура никого не задела. Однако без жертв не обошлось – у водителя грузовика просто не было шансов выжить. По предварительным данным, он уснул за рулем, пишет Life.ru. Стела получила значительные повреждения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.