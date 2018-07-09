Володин призвал учитывать интересы регионов при принятии бюджета

Необходимо учитывать бюджетную обеспеченность субъектов Федерации при принятии главного финансового закона страны. Об этом в понедельник, 9 июля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний, посвященных основным направлениям бюджетной, налоговой, таможенной и тарифной политики.



По словам председателя нижней палаты, нельзя ставить факт наличия в регионе собственной промышленности в зависимость от бюджетной обеспеченности субъекта Федерации. "Есть регионы, где сосредоточен серьезный экономический потенциал, большие предприятия, но при этом бюджетная обеспеченность одна из низких в стране. Поэтому, коллеги, надеюсь на то, что ваши предложения будут конструктивными и позволят правительству решать и эти задачи",– подчеркнул он.

Кроме того, отметил председатель нижней палаты, по итогам мероприятия могут быть внесены изменения в законодательство. Он также призвал представителей Счетной палаты, экспертов и членов нижней палаты высказывать предложения о совершенствовании бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.





Спикер предложил регионам быть активнее и в деле обсуждения грядущей пенсионной реформы. "У нас сейчас идут обсуждения на уровне региональных парламентов этого закона. Мы хотели бы, чтобы от них поступали предложения", – сказал Володин. Спикер посетовал на недостаточное обсуждение законопроекта в субъектах Федерации.

Напомним, что с предложением о пенсионной реформе правительство Дмитрия Медведева выступило в середине прошлого месяца. Планируется увеличить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63. По словам первого вице-спикера нижней палаты Александра Жукова, соответствующий нормативно-правовой акт пройдет обсуждение в стенах нижней палаты во втором и третьем чтении этой осенью.