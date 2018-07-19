Рабочие на лету поймали выпавшего из окна малыша

В Ленинградской области выпавшего из окна ребенка чудом спасли двое рабочих. Мужчины отдыхали на скамейке у подъезда, когда заметили, что двухлетний малыш забрался на подоконник, а после – упал с высоты четвертого этажа, передает Пятый канал.

Рабочие поймали ребенка на лету. Малыш отделался лишь царапинами.