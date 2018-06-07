Под Тюменью разыскивают педофила в калошах

Педофил надругался над пятилетней девочкой в селе Червишево Тюменской области, после чего скрылся, сообщает nashgorod.ru. Речь идет о седом мужчине худощавого телосложения и славянской внешности. В момент совершения преступления он был в трико, футболке и черных калошах.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется поиск злоумышленника.
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