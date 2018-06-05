В Казани воспитательницу судят за попытку убить ребенка в детском саду

В Казани начался суд над воспитательницей одного из детских садов города. Уголовное дело в отношении 42-летней женщины возбуждено сразу по трем статьям – "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации", "Угроза убийством" и "Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего", сообщает Eg.Ru.

По версии следствия, преступление произошло во время подготовки старшей группы ко сну. Один из воспитанников не хотел ложиться и мешал отдыху остальных. Сотрудница начала бить мальчика по попе и ногам рукой, а затем – связкой ключей и своей обувью. Кроме того, женщина положила ему на лицо подушку и держала по меньшей мере пять секунд. Этот жест многие расценили как попытку убить ребенка. Позже злоумышленница силой вытащила мальчика из спальной комнаты и заперла в своем кабинете.

Родители обратили внимание на перемены в поведении сына, когда пришли забирать его из детского сада. Он рассказал о произошедшем. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что ребенку была причинена серьезная психологическая травма. Обвиняемая от дачи показаний отказалась.