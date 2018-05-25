В Подмосковье у жилого дома рушатся балконы

У жилого дома на улице Терешковой в Мытищах рушатся балконы. Из-под обвалившихся кусков бетона уже проглядывают металлические конструкции. При этом под домом нет ограждений или предупреждающих знаков, указывающих пешеходам на опасность.

"К нам приходили люди из ЖЭКа, осмотрели, составили акт и ушли. Никаких действий после этого не последовало", – цитирует телеканал "360" местную жительницу.

В свою очередь директор управляющей компании пояснил, что многие жильцы не платят за коммунальные услуги. Общий долг составляет порядка пяти миллионов рублей. На ремонт балконов необходимо потратить 1,5 миллиона.

"Мы не имеем права брать деньги с других домов, чтобы отремонтировать этот объект. Это незаконно", – подчеркнул глава управляющей компании. Организация обратилась за финансовой помощью к городским властям.

