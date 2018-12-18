Россиянам компенсируют траты на цифровое ТВ
На покупку приставки или установку антенны уходят значительные суммы из семейного бюджета, отметил законодатель.
По словам Турчака, в зоне риска при переходе на цифровое вещание могут оказаться от 800 тысяч до 1,2 миллиона домовладений. Но существенных трудностей ожидать не стоит, поскольку соответствующие затраты предусмотрены в региональных бюджетах на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов, подчеркнул законодатель.
"Где-то это прямая денежная компенсация, где-то – закупка того самого необходимого оборудования", – конкретизировал сенатор.
Ранее "Дни.ру"
писали, что Совет Федерации взял на контроль переход на цифровое
вещание в регионах. Пилотным субъектом стала Тверская область.
Цифровое телевидение – технология передачи изображения и звука при помощи цифровых сигналов. Это обеспечивает отличное качество картинки и аудиоряда, высокую устойчивость к помехам. Кроме того, цифровое телевидение позволяет смотреть огромное количество каналов.
Напомним, во вторник, 18 декабря, в Новосибирске под председательством Андрея Турчака
состоялось второе заседание Совета по развитию цифровой экономики при
Совфеде. Участники обсудили развитие "цифры" в регионах,
предоставление налоговых льгот для отечественных производителей
электроники и телекоммуникационного оборудования и другие вопросы.
В следующем году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет представлен пилотный рейтинг цифровизации регионов.
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