Россиянам компенсируют траты на цифровое ТВ

Федеральный центр совместно с региональными властями предусмотрел компенсации для малозащищенных слоев населения при переходе с аналогового на цифровое телевещание. С таким заявлением по итогам второго заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде выступил вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.



На покупку приставки или установку антенны уходят значительные суммы из семейного бюджета, отметил законодатель.

По словам Турчака, в зоне риска при переходе на цифровое вещание могут оказаться от 800 тысяч до 1,2 миллиона домовладений. Но существенных трудностей ожидать не стоит, поскольку соответствующие затраты предусмотрены в региональных бюджетах на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов, подчеркнул законодатель.

"Где-то это прямая денежная компенсация, где-то – закупка того самого необходимого оборудования", – конкретизировал сенатор.





Ранее "Дни.ру" писали, что Совет Федерации взял на контроль переход на цифровое вещание в регионах. Пилотным субъектом стала Тверская область.



Цифровое телевидение – технология передачи изображения и звука при помощи цифровых сигналов. Это обеспечивает отличное качество картинки и аудиоряда, высокую устойчивость к помехам. Кроме того, цифровое телевидение позволяет смотреть огромное количество каналов.

Напомним, во вторник, 18 декабря, в Новосибирске под председательством Андрея Турчака состоялось второе заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде. Участники обсудили развитие "цифры" в регионах, предоставление налоговых льгот для отечественных производителей электроники и телекоммуникационного оборудования и другие вопросы.



В следующем году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет представлен пилотный рейтинг цифровизации регионов.