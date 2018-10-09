В Петрозаводске разыскивают говорящую сороку

В Петрозаводске объявили в розыск говорящую сороку. Птица улетела из Республиканского эколого-биологического центра имени Кима Андреева.
Нашедших сороку Кешу настоятельно просят сообщить об этом хозяевам, передает FlashNord. В Центре подчеркнули, что орнитологическое кольцо на левой лапке и способность разговаривать являются особыми приметами питомца.
Вечер памяти прошел с огоньком
Юмористка раскрыла неутешительный диагноз
Продюсер выступил с официальным заявлением
Знаменитость обратилась к молодому человеку через свой Instagram