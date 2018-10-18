Житель Подмосковья зарезал жену и признался теще

Днем 17 октября в полицию позвонила 62-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что 51-летний гражданский муж ее дочери признался в убийстве.
Приехавшие на место ЧП полицейские нашли в квартире в городе Коломне Московской области тело 41-летней женщины с ножевыми ранениями, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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