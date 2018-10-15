Москвича отдали под суд за жестокое убийство в Крыму

Житель Москвы отправится на скамью подсудимых за убийство, совершенное им в Алуште. Преступление не могли раскрыть на протяжении 11 лет.
По версии следствия, у мужчины возник конфликт с местной жительницей, в ходе которого обвиняемый нанес ей удары ножом. Потерпевшая от полученных ран скончалась на месте. Мужчина полностью признал вину, передает rostovgazeta.ru.
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