Военный пенсионер убил жену на глазах маленьких сыновей
Школьники стали свидетелями смерти матери, психолога местного лицея. Дети рассказали, что мужчина в ходе ссоры нанес ей ранение.
Затем пьяный военный пенсионер, судя по всему, осознал ужас содеянного и решил умереть сам. Сейчас мальчики находятся в детской больнице, где их пытаются успокоить врачи, передает Telegram-канал 112.
Похожий случай произошел и в Королеве Московской области. Там 48-летний полковник Минобороны убил свою гражданскую жену. Начальник 32-го научно-исследовательского отдела 4-го ЦНИИ поссорился с 50-летней супругой в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Telegram-канал Mash.
Трагедия случилась в Юбилейном микрорайоне города. На минувших выходных
мужчина позвонил в скорую помощь и сказал, что в его квартире умирает женщина. При
этом он сначала не дал никаких объяснений и не назвал причин происходящего.
Когда приехала полиция, житель Королева признался в содеянном. В настоящее время полковник находится под следствием.
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