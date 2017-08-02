В Карелии подняли по тревоге полк истребителей

Истребительный авиационный полк Западного военного округа (ЗВО) в Карелии был поднят по тревоге. Пилоты принимают участие в крупных учениях, передает Flashnord.
В полет отправились экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, Су-35 и Су-27. Всего в маневрах задействованы порядка 200 военнослужащих и 30 машин.
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