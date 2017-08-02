Под Рязанью рецидивист зарезал 13-летнюю девочку

На дороге между поселком Сараи и селом Красная Вершина около села Желобово Сараевского района Рязанской области обнаружена мертвой 13-летняя девочка, передает РИА Новости. На теле зафиксированы множественные колото-резанные раны.

По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель Ухоловского района, неоднократно привлекавшейся к уголовной ответственности. По версии следствия, между ним и ребенком, который проезжал мимо на велосипеде, произошла ссора. Рецидивист зарезал девочку и скрылся. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.