Участковый в отпуске спас соседку из пожара

Участковый уполномоченный МВД России по Троицкому району Челябинской областиВалерий Шарапов находился у себя дома в поселке Скалистом, когда ему позвонил сосед и сообщил о пожаре в частном доме по соседству. Пожарных на месте еще не было, а дверь дома была заперта. Изнутри раздавались крики о помощи. Валерий Шарапов вместе с местными жителями с помощью подручных средств взломали дверь дома и уже с прибывшими сотрудниками пожарной части вытащили из горящего помещения женщину в бессознательном состоянии, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД. Пострадавшей оказалась хозяйка дома 1950 года рождения, она была госпитализирована. Отмечается, что в момент происшествия участковый находился в отпуске. Решается вопрос о его поощрении за спасение человека на пожаре.

