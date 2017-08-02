Скорая с пострадавшим в ДТП ребенком сбила пешехода

Карета скорой помощи с пострадавшей в аварии девочкой ехала в районе улицы Маршала Конева в Иркутске с включенными проблесковыми маячками, когда на пешеходный переход вышла женщина. Водитель скорой не успел среагировать и сбил ее, передает Life.ru. С пострадавшей для оказания помощи оставили фельдшера, а машина продолжила путь. Сбитую женщину позже госпитализировали на другой машине. Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Правоохранители напомнили, что автомобилям со включенными проблесковыми маяками и спецсигналом необходимо предоставлять преимущество. В том числе пешеходы должны воздержаться от перехода дороги перед ними. Однако и водители таких машин должны ехать только после того, как убедятся, что им уступают дорогу.