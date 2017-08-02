Авария на Дальнем Востоке оставила без света 1,5 млн человек

Из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи 220 киловольт в Объединенной энергосистеме Востока произошел сбой. Позже энергоснабжение удалось восстановить в полном объеме. Специалистам удалось подсичтать, сколько людей оказались без света во время дальневосточного блэкаута. В Амурской области – 498 тысяч, в Южной Якутии – 39,7 тысячи, в Хабаровском крае – 715,3 тысячи, в Приморье – 430 тысяч человек. "Суммарно более 1,5 миллиона жителей Дальнего Востока были без электроснабжения", – цитирует RT главного диспетчера регионального диспетчерского управления энергосистемы Амурской области Бориса Васильева.