В Подмосковье ревнивица сожгла квартиру бывшего любовника
После расставания с бойфрендом жительница Подмосковья пришла забирать свои вещи из его квартиры. Но, застав бывшего любовника в компании незнакомок, не выдержала. Как сообщает Mash, девушка забежала на кухню, схватила нож и бросилась на мужчину.
Испугавшись, тот бросился наутек. Ему удалось благополучно выбежать из квартиры. В это время его новые подруги забаррикадировались в одной из комнат. Когда разгневанная ревнивица поняла, что не сможет до них добраться, то просто подожгла жилище. При этом она кричала: "Горите вместе со мной, твари!", хотя позднее передумала и покинула охваченную огнем квартиру.
Увидев пламя через щель под дверью, подруги беглеца позвонили в полицию и пожарным. Неподалеку от места происшествия находился экипаж ППС. Правоохранители попытались проникнуть в жилище через дверь, но не смогли из-за сильного огня. Спасать запертых пришлось через окно. Трое сотрудников полиции сумели выломать решетки на окнах и вытащить девушек из горящей квартиры.
Через некоторое время поджигательницу задержали. Сейчас она арестована.
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