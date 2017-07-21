Беременная жестко проучила любовницу мужа
Все началось с того, что 23-летняя Лю Шанель застала своего мужа Чиен Кео за любовными утехами с другой. Вместе с четырьмя друзьями она выследила соперницу, чтобы наказать.
Они схватили свою жертву и стали запихивать ей во влагалище красный перец, который принесли с собой, сообщает Life.ru. При этом ревнивая жена фотографировала происходящее, а позже выложила снимки в Сеть.
Фото шокировали и разозлили пользователей. Большинство не могли понять, почему наказание постигло не изменника, а его любовницу. Но жестокая вьетнамка в содеянном не раскаивается.
"Женщины легко могут простить, но они никогда не смогут забыть. Ревность болезненна. Она это узнает", – заявила Лю Шанель, имея в виду свою жертву. Полиция Вьетнама сообщила, что дело на ревнивицу не заведено, поскольку пострадавшая не обращалась в правоохранительные органы.
Примечательно, что максимальное наказание, которое грозит беременной, – административные санкции и штраф. Он равен приблизительно семи тысячам рублей.
Напомним, похожий случай произошел в Москве в мае этого года. Беременная заказала изнасилование любовницы своего мужа. Девушку избили и надругались над ней. Позже выяснилось, что она тоже была беременна от супруга своей "палачки".
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