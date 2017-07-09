На выборах президента "Нашествия" идет подсчет голосов

На фестивале "Нашествие" – финальный этап выборов президента. В большом Завидове идет подсчет голосов под пристальным вниманием наблюдателей.

Имя победителя выборов президента "Нашествия" объявит председатель Центризбиркома Элла Памфилова. В этом году впервые за 17-летнюю историю фестиваля было решено выбрать его президента. Кандидатур было множество: Константин Кинчев, Юрий Шевчук, Сергей Шнуров, Вадим Самойлов, Валерий Кипелов, Сергей Чиграков и другие непререкаемые авторитеты российского рока.

Процесс выдвижения кандидатов и сами выборы проходили в три этапа. Вначале состоялось выдвижение претендентов на пост лидера "Нашествия" Этот этап начался 21 июня и длился четыре дня. В это время любой желающий мог выдвинуть кандидатуру любого музыканта на пост президента фестиваля.

По итогам кампании поступило 750 заявок. Праймериз проводились в Сети с 26 июня по 2 июля. Дойти до этой стадии выборов смог 51 кандидат. Каждый желающий мог проголосовать за любого музыканта, но только один раз. Пройти в финальный этап смогли 15 человек, набравших наибольшее количество голосов.





Самый главный – третий – этап борьбы за пост президента "Нашествия" стартовал в первый день фестиваля, 7 июля. Процесс голосования шел три дня в специальном шатре в центре поля. Там все гости могли отдать голос за своих любимых музыкантов. Первое место в народном голосовании пока удерживает Сергей Шнуров, ему в спину дышит Юрий Шевчук.

Выборы президента "Нашествия" проходили со всеми положенными такой кампании атрибутами. О серьезности мероприятия говорит и тот факт, что считать десятки тысяч голосов организаторам фестиваля помогает глава Центризбиркома России Элла Памфилова, которая и объявит имя победителя гонки со сцены фестиваля.



