Президентом "Нашествия" стал Сергей Шнуров

Гости культового "Нашествия" выбрали президента рок-фестиваля. Народным голосованием на этот высокий пост избран Сергей Шнуров, имя победителя объявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

С результатом 20,9% голосов президентом главного приключения года избран лидер группировки "Ленинград", многократный участник "Нашествия" Сергей Шнуров. Вторую строчку занял Юрий Шевчук (16,34%), замкнул тройку Валерий Кипелов (15,16%), сообщает НСН.

В этом году впервые за 17-летнюю историю фестиваля было решено выбрать его президента. Кандидатур было множество: Константин Кинчев, Юрий Шевчук, Сергей Шнуров, Вадим Самойлов, Валерий Кипелов, Сергей Чиграков и другие непререкаемые авторитеты российского рока.





Интересно, что фанаты "Нашествия" выдвигали на пост президента совсем уж неожиданных персонажей – Филиппа Киркорова, Верку Сердючку, Юрия Лозу. Один из рокеров предложил избрать Аллу Пугачеву, по его утверждению, она – "культовая певица с огромным опытом управления". "Ее любит вся страна, знают в мире. Именно она сможет научить рокеров свободу любить!" – заявил поклонник артистки.





Процесс выдвижения кандидатов и сами выборы проходили в три этапа. Вначале состоялось выдвижение претендентов на пост лидера "Нашествия". Этот этап начался 21 июня и длился четыре дня. В это время любой желающий мог выдвинуть кандидатуру любого музыканта на пост президента фестиваля.





По итогам кампании поступило 750 заявок. Праймериз проводились в Сети с 26 июня по 2 июля. Дойти до этой стадии выборов смог 51 кандидат. Каждый желающий мог проголосовать за любого музыканта, но только один раз. Пройти в финальный этап смогли 15 человек, набравших наибольшее количество голосов.





Самый главный – третий – этап борьбы за пост президента "Нашествия" стартовал в первый день фестиваля, 7 июля. Процесс голосования шел три дня в специальном шатре в центре поля. Там все гости могли отдать голос за своих любимых музыкантов.





Выборы президента "Нашествия" проходили со всеми положенными такой кампании атрибутами. О серьезности мероприятия говорит и тот факт, что считать десятки тысяч голосов организаторам фестиваля помогала глава Центризбиркома России Элла Памфилова, которая и объявила имя победителя гонки со сцены фестиваля.



