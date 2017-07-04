Убивший дома жену уралец ушел гулять с ребенком и умер

В Тюмени местный житель 3 июля убил жену и в этот же день умер. Его тело было найдено под окнами дома на Олимпийской улице.

Супружеская пара с ребенком жила на улице Монтажников около трех лет. Обитатели дома считали их квартиру нехорошей. "Раньше там жили пенсионеры. Дед умер на лестнице, а бабушка – за ним, уже в квартире, – цитирует одного из соседей портал Tumix.Ru. – Затем квартиру купила женщина и позже повесилась в ней. Теперь эта пара…"

Жильцы рассказали, что 32-летний глава семейства убил 25-летнюю жену, пока ребенок находился в другой комнате. После этого он отправился гулять с сыном во двор. Позже злоумышленника нашли мертвым возле дома на Олимпийской улице.

По словам пятилетнего мальчика, отец попросил подождать его у подъезда и сказал, что у мамы болит голова. На месте преступления стражи порядка обнаружили тело женщины с колото-резаными ранами. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Как писали Dni.Ru, в Ростовской области 86-летний ревнивец убил 87-летнюю жену, ударив ее табуреткой. Услышавшие шум соседи вызвали полицию. Наряд прибыл через десять минут, но спасти пенсионерку не удалось.