Убивший дома жену уралец ушел гулять с ребенком и умер
Супружеская пара с ребенком жила на улице Монтажников около трех лет. Обитатели дома считали их квартиру нехорошей. "Раньше там жили пенсионеры. Дед умер на лестнице, а бабушка – за ним, уже в квартире, – цитирует одного из соседей портал Tumix.Ru. – Затем квартиру купила женщина и позже повесилась в ней. Теперь эта пара…"
Жильцы рассказали, что 32-летний глава семейства убил 25-летнюю жену, пока ребенок находился в другой комнате. После этого он отправился гулять с сыном во двор. Позже злоумышленника нашли мертвым возле дома на Олимпийской улице.
По словам пятилетнего мальчика, отец попросил подождать его у подъезда и сказал, что у мамы болит голова. На месте преступления стражи порядка обнаружили тело женщины с колото-резаными ранами. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
Как писали Dni.Ru, в Ростовской области 86-летний ревнивец убил 87-летнюю жену, ударив ее табуреткой. Услышавшие шум соседи вызвали полицию. Наряд прибыл через десять минут, но спасти пенсионерку не удалось.
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