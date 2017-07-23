Во Владивостоке мужчина обстрелял прохожих из окна

Правоохранительные органы Владивостока задержали мужчину, который открыл огонь по прохожим из окна собственной квартиры на шестом этаже жилого дома. По предварительным данным, злоумышленник вел огонь из травматического пистолета, переделанного под боевой патрон.

В результате нападения пострадал один человек, он был доставлен в больницу, передает "Интерфакс". Предполагаемого преступника задержал спецназ во время штурма квартиры. По факту происшествия проводится расследование.