Пропавший ребенок прошел десять километров перед смертью

Шесть дней шли поиски трехлетнего мальчика, пропавшего неподалеку от села Михайловка в Липецкой области. Волонтеры до последнего надеялись найти его живым, однако чуда не произошло. Тело ребенка было обнаружено на дне оврага на границе с Воронежской областью, передает ГТРК "Воронеж". Ранее в ходе поисков удавалось находить предметы одежды мальчика и места, где он спал. Перед тем как погибнуть ребенок прошел свыше десяти километров. В точных причинах его смерти будет разбираться следствие. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Тяжелую болезнь сатирика вызвался лечить профессор Андрей Захаревич
Актриса не собирается скрывать недуг матери
Артист наслаждается холостяцкой жизнью
По мнению казахов, он оскорбил их родной язык