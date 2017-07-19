Пропавший ребенок прошел десять километров перед смертью

Шесть дней шли поиски трехлетнего мальчика, пропавшего неподалеку от села Михайловка в Липецкой области. Волонтеры до последнего надеялись найти его живым, однако чуда не произошло. Тело ребенка было обнаружено на дне оврага на границе с Воронежской областью, передает ГТРК "Воронеж". Ранее в ходе поисков удавалось находить предметы одежды мальчика и места, где он спал. Перед тем как погибнуть ребенок прошел свыше десяти километров. В точных причинах его смерти будет разбираться следствие. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.