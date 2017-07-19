Пенсионер получил ожог из-за купленной в магазине минералки

Следственный отдел Следственного комитета России по Октябрьскому району города Тамбов начала доследственную проверку по факту получения местным жителем ожогов внутренних органов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Сообщается, что 60-летний пенсионер купил бутылку минеральной воды на автобусной остановке по пути на дачу. На месте он перелил ее в стакан и выпил, после чего сразу почувствовал себя плохо. В больнице у него диагностировали токсическое отравление прижигающей жидкостью. Его состояние оценивается как стабильное. По результатам проверки всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.
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