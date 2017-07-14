Велосипедиста избили и вывезли в лес ради тысячи рублей

В Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении четырех подозреваемых в возрасте от 16 до 26 лет, передает Flashnord. По версии следствия, 1 июля молодые люди остановили 26-летнего мужчину, который ехал на велосипеде по одной из улиц Красноборска.

Злоумышленники избили его, засунули в багажник и вывезли в лес, где продолжили истязать, требуя денег. Потерпевший был вынужден расстаться с тысячей рублей и пообещать, что позже передаст еще. Полиции о случившемся сообщил очевидец.