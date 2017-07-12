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Солдат под Лугой отправили на войну с туалетами

Фото: Marco Di Lauro/Gettyimages.ru
Военнослужащие нескольких частей в Лужском районе Ленинградской области остались без туалетов. Водоканал поставил заглушку на коллектор. Солдаты роют траншеи для слива нечистот в обход канализации, прямо в ближайшее озеро.
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Задолженность военных в 8 миллионов рублей побудила к решительным действиям сотрудников "Лужского водоканала". Резиновая заглушка на коллекторе продержалась недолго – просто исчезла. И тогда прибегли к народным методам: загнали в трубу деревянную чурку и залили колодец водой. Так что теперь, если нарушители попытаются устранить барьер в канализации, им придется сначала нырять на двухметровую глубину.

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"Военные не платят за услуги. За восемь месяцев накопили долг 8 миллионов", – рассказывают в водоканале. По словам коммунальщиков, под Лугой отключены лишь 20% военных объектов – а в числе должников значатся еще пять частей и подразделений. Но и их в ближайшее время отключат, если военные не заплатят.

"Сортирные войны" в военных частях Лужского района идут не первый месяц. В середине июня ситуацию обсуждали в штабе Западного военного округа. Однако решения не нашли. В качестве временной меры солдат направили на рытье траншей, которые должны отвести стоки из туалетов и душевых в ближайшее озеро.

Трубы и колодцы в частях уже переполнены. В ближайшие дни коммунальщики обещают "прикрыть" и туалеты в военкомате. И указывают на бездействие ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление", которое с 1 апреля 2017 года ведает хозяйством военных городков. В водоканале говорят, что эта организация не только не берет на себя долги предшественников, как это предписано правительством, но и копит новые. В результате ее задолженность достигла  половины месячного бюджета "Лужского водоканала".

В самом "ЦЖКУ" тем временем считают, что с их хозяйством все в порядке. "У меня таких аварий нет. Я бы знал. Чего вы от меня хотите?", – в таком тоне ответил на звонок журналистов главный инженер организации Алексей Бочаров. Что же касается военных, то они ссылаются на постановления правительства, в соответствии в которыми отключать военные части от газа, воды, электрической и тепловой энергии нельзя.  Вот только канализация в этот список не входит – чем и воспользовались коммунальщики.

В числе должников еще пять военных частей и подразделений, дислоцированных в Лужском районе. Среди них учебная база Михайловской военной артиллерийской академии, комиссариат Луги, 9-я гвардейская артиллерийская Келецко-Берлинская бригада и объекты лужского лесничества Минобороны. В водоканале обещают: скоро и им придется рыть траншеи, если не выплатят долги.

Автор: Федор Лопырев12 июля 2017, 15:10

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