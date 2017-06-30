Коммунальщики Москвы подготовились к буре

Из-за прогноза синоптиков о том, что вечером 30 июня Москву ждет буря, коммунальные службы столицы были переведены на усиленный режим работы, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. Под особый контроль будут взяты дворы и объекты улично-дорожной сети. Бригады Мосводостока будут дежурить круглосуточно.