Коммунальщики "ГУЖФ" очистили города после зимы

Управляющая компания "ГУЖФ", обслуживающая фонд Министерства обороны, инициировала проведение 21-22 апреля серии субботников по очистке подведомственной территории от мусора. За два дня порядок был наведен в Алейске, Камне-на-Оби, Рубцовске, Поспелихе, Бийске, Топчихе и других населенных пунктах.

Апрель – самое время для наведения порядка после зимы. Для проведения традиционного весеннего субботника были заранее закуплены метла, грабли, мешки для мусора и другой необходимый инвентарь. Также для мероприятия была приобретена известка для побелки стволов деревьев от вредителей, а также краски и кисти, чтобы обновить цветники, скамейки и объекты на детских площадках.

Работы были произведены сотрудниками ОП "Барнаульский" при поддержке неравнодушных местных жителей. На очистку городов многие пришли целыми семьями, за метла брались люди всех возрастов: пенсионеры, молодежь, даже самые маленькие участники субботника не остались без дела. Занятие нашлось каждому.

Так, пока одни убирали мусор и сгребали прошлогоднюю листву, освобождая таким образом место для роста свежей травы, другие участники субботника носили мешки с мусором к дороге, где их затем забирал грузовик. Третьи, взяв в руки метла, убирали дорожки и отмостку вокруг домов. Другие белили деревья и бордюры, а также раскрашивали во все цвета радуги детские площадки, цветники и скамейки возле подъездов.

Стоит отметить, что УК "ГУЖФ" уже около полутора лет ведет активную и успешную работу по наведению порядка в коммунальной сфере военных городков, исправляя ошибки прежних управляющих компаний. Так, в конце 2015 года "ГУЖФ" приняла крайне изношенный и проблемный жилой фонд у разорившейся "Славянки".

УК проделала колоссальную работу по выявлению и установлению реальных, экономически обоснованных коммунальных тарифов для горожан и наладила систему коммунального обслуживания домов. Благодаря этому были созданы условия для восстановления объектов.

Показателем успешной деятельности "ГУЖФ" стал тот факт, что к февралю этого года организация по операционной деятельности смогла выйти на положительный результат, достигнув безубыточности за многие месяцы своей работы. Более того, одно из подразделений УК в северо-Западном федеральном округе попало в рейтинг Топ-100 муниципальных предприятий России.

В апреле стало известно, что Минобороны создало новое подразделение для обслуживания своего коммунального фонда – ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление", к которому должно перейти обслуживание военного жилфонда.