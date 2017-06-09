В Перми вспоминают мучеников из царской семьи

Главным событием проходящего в Перми общественного форума "Елисаветинское наследие сегодня" стала конференция "Претерпевшие до конца. К 100-летию гибели императорской семьи и их окружения". В мероприятии приняли участие представители Пермской епархии, историки, архивисты и краеведы из Перми, Москвы, Екатеринбурга и Алапаевска.

В начале конференции собравшихся поприветствовал временно исполняющий обязанности главы Пермского края Максим Решетников. Он отметил, что нынешнее поколение обязано хранить историю и передавать ее уроки будущим поколениям.

"У одной из пермских больниц будет установлен памятник, названный в честь Елизаветы Федоровны, – рассказал он. – А сама больница продолжит традиции просвещения и милосердия, которые проповедовала Великая княгиня".





После выступления врио главы региона участники конференции выступили с докладами и сообщениями, посвященные великому князю Михаилу Романову и расследованию гибели члену царской фамилии в Перми. Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий подчеркнул, что в год столетия революции необходимо помнить о тех трагических событиях.

"Православные верующие и не только верующие, но и интеллигенция, все те, кто интересуется историей, хотели бы знать больше о Елизавете, о ее страданиях. Эта наша история, ее не надо забывать. К ней нельзя относиться однобоко, либо перечеркивать ее", – отметил священнослужитель. Мефодий уверен: знание прошлого – это залог уверенности в будущем.

Форум "Елисаветинское наследие сегодня" завершится 12 июня крестным ходом в память о Михаиле Романове от Свято-Троицкого мужского монастыря к часовне святого Михаила Тверского. Участники мероприятия возложат цветы к мемориальной доске на здании, откуда Михаил Александрович был увезен на расстрел в ночь с 12 на 13 июня 1918 года.

