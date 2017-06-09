Трехлетний ребенок упал со второго этажа больницы под Новгородом

Кинотавр-2017 Трагическая гибель внучки Хрущева Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Пятница 9 июня
Лента новостей
14:58
Трагичная судьба внучки Никиты Хрущева
14:55
В Киргизии обещают залить мир горячей водой
14:54
ОНФ и ФАС сошлись в схватке за землю
14:53
На гей-парад в Тель-Авиве вышли 200 тысяч человек
14:49
Куда пойти в столице в День России
14:47
АвтоВАЗ решил поднять сотрудникам зарплаты
14:25
В Москве умер отец МКС
14:08
Актер Деревянко заласкал замужнюю Вилкову
14:08
В ухо спящей женщины забрался паук (видео)
14:04
Жених сделал 50-летней Овсиенко предложение у Малахова
14:01
Калашникова пришла на премию с женатым армянином
13:59
Светличная о проблемах погибшей внучки Хрущева
13:56
Слуцкий стал главным тренером английской команды
13:52
Российский миллионер продает построенный поляком украинский замок
13:31
Госдума проконтролирует исполнение своих поручений
13:29
Александрова появилась на "Кинотавре" в халате
13:28
Десятки людей погибли при взрыве в Ираке
13:22
Поправки в текущий бюджет прошли первое чтение
13:21
Первый Фестиваль Турции пройдет в Москве
13:00
Топ-10 величайших фильмов всех времен
12:55
Бывший муж Аллегровой в плачевном состоянии
12:18
Панину наплевать на лишение его родительских прав
12:15
За чем стоять в очереди в июне
12:11
Кличко выдал новый перл после скандала с особняками
12:07
Расследование убийства гитариста "Любэ" закончено
11:59
Главные события Москвы с 9 по 15 июня
11:49
"Сообщество" наладило контакты социальных активистов с бизнесом
11:46
Бизнесмен три года не замечал кражи 25 миллионов
11:43
Сергей Жуков поплатился за предательство
11:35
Машинист пытался спасти внучку Хрущева
11:27
Россиян защитят от роста тарифов ЖКХ
11:18
Отдых за границей серьезно подешевел
11:14
Диктатура худобы и модные стандарты
11:12
Как будет выглядеть новейший iPhone
11:04
В Ясной поляне стартует Толстой Weekend
11:04
Интернет споет гимн России
10:59
Режиссер рассказал о "хорошей даче" Путина
10:54
Митя Фомин рассекретил свою девушку
10:43
Известного адвоката избили в Москве
10:34
Волочкова изменила внешность
10:30
Погода в длинные выходные огорчит россиян
10:23
Установлена точная причина смерти Виталия Чуркина
10:17
Гости "Кинотавра" сбежали с показа "Анны Карениной"
10:14
Сергей Неверов: "ЕР" остается партией Путина
10:04
Россияне стали чаще травиться легальным алкоголем
09:57
Малкин устроил мордобой в финале Кубка Стэнли (видео)
09:57
Итоги выборов в Британии назвали поражением для Терезы Мэй
09:53
Юрий Антонов покидает Россию
09:49
Российское кино потеснит Голливуд
09:38
Скандал с Трампом подкосил курс доллара
09:30
Больной Баталов потерял интерес к жизни
09:15
Продлить жизнь помогут всего четыре фактора
09:13
Огненное ДТП парализовало МКАД (видео)
09:04
Олимпийский чемпион пожаловался на "воняющих русских"
08:48
Бывшая жена Радулова признала свою ошибку
08:38
Авиакомпании напуганы массовым бегством пилотов из России
08:35
Киркоров о здоровье Пугачевой
08:30
Сбитая электричкой внучка Хрущева сутки пролежала на рельсах
08:23
Киев мечтает лишить работы миллионы украинцев
08:04
Москвичей предупредили о похолодании
02:19
Опубликовано видео с места гибели внучки Никиты Хрущева
00:06
Внучку Никиты Хрущева насмерть сбила электричка в Москве
22:01
В России предложили приговаривать к смерти с отсрочкой
22:00
Утвержден новый тариф на проезд в электричках в пределах Москвы
21:53
Александрову на "Кинотавре" застали в объятиях Верника
21:50
"ИГ" пообещало России новые теракты
21:42
"Аэрофлот" организует фотоконкурс к 12 Июня
21:34
На "Кинотавре" разразился скандал
21:32
Малахов и Виторган вмешались в семейный скандал Петренко
21:27
Янукович публично поиздевался над Киевом
21:08
США нанесли авиаудар по армии Асада
20:55
Кличко грозит тюрьма за тайные особняки
20:52
Волочкова дорожит отношениями с Собяниным
20:42
"ЕР" назначит новых глав партпроектов
20:18
Александра Кокорина поздравляют с рождением сына
20:05
Клинтон уличили в использовании "рабского труда" афроамериканцев
20:05
Условия проведения акции 12 июня были приняты организаторами
20:02
Красотки попробовали сладенького
19:34
Ольга Бузова увеличила грудь (фото)
19:05
Похищенного сектантами мальчика нашли в Белоруссии
18:45
Экс-глава ФБР обвинил Трампа во лжи
18:26
В Москве святым мощам поклонились полмиллиона человек
18:25
Психиатр вынес неожиданный вердикт Панину
18:13
Хромая Кудрявцева с трудом передвигается
18:07
Врачи три месяца не замечали труп пропавшего пациента
17:58
Как в столице отметят День России
17:56
Украина получила равнодушный ответ от НАТО
17:56
"Времена и эпохи" попрощаются с Москвой в День России
17:55
Как распознать истинные намерения мужчины
17:39
Россияне внезапно стали меньше пить и курить
17:35
Друг Хворостовского: Не было ощущения, что мы прощаемся
17:17
Названы победители ралли "Великая степь – Дон"
17:06
Нелегалов уберут с московских кладбищ
17:06
Фигурист Хавьер Фернандес высказался о свадьбе с Юдзуру Ханю
16:54
Как бороться с болезненными месячными
16:43
Россиянок научат жить с раком молочной железы
16:42
Путин подшутил над брошенным в одиночестве Си Цзиньпином
16:39
Обнаженного Садальского сравнили с тюленем
16:39
Знаменитый музыкант госпитализирован после падения
16:33
Собчак поиздевалась над известной ведущей
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Панина принудительно отправляют к психиатру
Ольга Бузова увеличила грудь (фото)
Хворостовский: Мои легкие "убило" воспаление
Психиатр вынес неожиданный вердикт Панину
Известная актриса поразила "Кинотавр" голыми прелестями
Малахов и Виторган вмешались в семейный скандал Петренко
Регионы

Трехлетний ребенок упал со второго этажа больницы под Новгородом

прочитано 357 раз

Следственные органы начали проверку по факту падения трехлетнего ребенка из окна на втором этаже Центральной районной больницы в городе Старая Русса Новгородской области, передает Flashnord. Выясняются обстоятельства произошедшего и степень травм малыша. В медучреждение он поступил из Поддорского приюта и на лечении находился один.

9 июня 2017, 12:41

комментарии

Политика

Киев мечтает лишить работы миллионы украинцев
Янукович публично поиздевался над Киевом
Экс-глава ФБР обвинил Трампа во лжи
Украина получила равнодушный ответ от НАТО

Шоу-бизнес

9-летняя дочь Панина рассказала об изнасиловании
Жених сделал 50-летней Овсиенко предложение у Малахова
Светличная о проблемах погибшей внучки Хрущева
Александрова появилась на "Кинотавре" в халате

Проишествия

За что в США жестоко убили юного россиянина
Чемпион России устроил драку со стрельбой в Москве
Американец снял схватку с акулой под водой
Устроивший смертельное ДТП водитель Ferrari сбежал из России

Lifestyle

За чем стоять в очереди в июне
Гости "Кинотавра" сбежали с показа "Анны Карениной"
Российское кино потеснит Голливуд
На "Кинотавре" разразился скандал
Шоу-бизнес

Волочкова изменила внешность

Балерина продемонстрировала новый образ
Общество

Погода в длинные выходные огорчит россиян

Температура "не дотянет" до климатической нормы
Шоу-бизнес

Бывший муж Аллегровой в плачевном состоянии

Помогать экс-супругу певица не намерена
Шоу-бизнес

Жених сделал 50-летней Овсиенко предложение у Малахова

Избранника певицы недавно выпустили из тюрьмы

Гороскоп

Москве пообещали переломное время
Характер домашнего питомца по знаку зодиака
Сергею Гармашу потребуется операция
Астрологический прогноз с 5 по 11 июня

Фоторепортажи

Актер Деревянко заласкал замужнюю Вилкову
Калашникова пришла на премию с женатым армянином
Александрову на "Кинотавре" застали в объятиях Верника
Красотки попробовали сладенького

Спорт

Александра Кокорина поздравляют с рождением сына
Фигурист Хавьер Фернандес высказался о свадьбе с Юдзуру Ханю
Беременная Мустафина сделала интересное признание
Болгарский футболист хлебнул пивка и забил гол перед свистком

Регионы

Байкер рассыпал на дороге 12 миллионов
Врачи три месяца не замечали труп пропавшего пациента
Полиция 40 минут ехала к месту бойни под Тверью
Пассажир вытолкнул кондуктора из трамвая за требование оплатить проезд (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru