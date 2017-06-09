Трехлетний ребенок упал со второго этажа больницы под Новгородом

Следственные органы начали проверку по факту падения трехлетнего ребенка из окна на втором этаже Центральной районной больницы в городе Старая Русса Новгородской области, передает Flashnord. Выясняются обстоятельства произошедшего и степень травм малыша. В медучреждение он поступил из Поддорского приюта и на лечении находился один.