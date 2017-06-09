На российской границе задержали 62 телок из Германии

На пограничном контрольном ветеринарном пункте "СВХ Сириус" в Калининградской области задержаны 62 племенные коровы из Германии. Выявлено нарушение требований, передает Flashnord со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора. Груз задержан до получения сопроводительных документов из ветеринарной службы Германии.