Рыбак нашел голого утопленника под Петербургом

Рыбак обнаружил в воде неподалеку от берега Высокинского озера в Ленинградской области тело неизвестного мужчины, передает РИА ФАН. На утопленнике не было никакой одежды. О своей страшной находке мужчина сообщил оперативному дежурному, на место была отправлена группа. Личность погибшего установить не удалось. Тело отправлено в морг, где будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
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