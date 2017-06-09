Рыбак нашел голого утопленника под Петербургом

Рыбак обнаружил в воде неподалеку от берега Высокинского озера в Ленинградской области тело неизвестного мужчины, передает РИА ФАН. На утопленнике не было никакой одежды. О своей страшной находке мужчина сообщил оперативному дежурному, на место была отправлена группа. Личность погибшего установить не удалось. Тело отправлено в морг, где будет проведена судебно-медицинская экспертиза.