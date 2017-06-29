17-летний мажор на Land Rover врезался в толпу рабочих

Land Rover, которым управлял сын бывшего начальника УВД Краснодара Александра Семенова, врезался в дорожных рабочих. Один человек погиб, четверо – в больнице, оказавшийся нетрезвым водитель задержан.

Утром 29 июня 17-летний подросток за рулем автомобиля Land Rover нарушил правила дорожного движения. Нарушителя попытался остановить экипаж ДПС, но водитель решил уйти от погони. В итоге внедорожник врезался в рабочих, ремонтировавших проезжую часть, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на местное издание "Югополис".

В результате один человек погиб, четверо получили травмы различной степени тяжести, рассказал директор Красноармейского дорожного ремонтно-строительного управления Александр Немна, чьи сотрудники пострадали в ходе происшествия.

"17-летний местный житель, не имея права управления и находясь за рулем автомобиля Land Rover, столкнулся со стоящим автомобилем "Газель" дорожного ремонтно-строительного управления Краснодара. В результате столкновения произошел наезд на пятерых дорожных рабочих, осуществляющих ремонт на данном участке, а иномарку отбросило на стоящий автомобиль ВАЗ 21120, после чего Land Rover загорелся", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

enter; width:100%;"> Публикация от Типичный Краснодар (@tipich_krd) Июн 28 2017 в 11:50 PDT

В кубанской прокуратуре отметили, что подросток был пьян. Медицинское освидетельствование показало наличие в его крови 0,43 промилле алкоголя.

"Полицией в отношении подростка возбуждено уголовное дело по ст. 264 Уголовного кодекса России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", – рассказал старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ и общественностью Антон Лопатин.