17-летний мажор на Land Rover врезался в толпу рабочих
Утром 29 июня 17-летний подросток за рулем автомобиля Land Rover нарушил правила дорожного движения. Нарушителя попытался остановить экипаж ДПС, но водитель решил уйти от погони. В итоге внедорожник врезался в рабочих, ремонтировавших проезжую часть, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на местное издание "Югополис".
В результате один человек погиб, четверо получили травмы различной степени тяжести, рассказал директор Красноармейского дорожного ремонтно-строительного управления Александр Немна, чьи сотрудники пострадали в ходе происшествия.
"17-летний местный житель, не имея права управления и находясь за рулем автомобиля Land Rover, столкнулся со стоящим автомобилем "Газель" дорожного ремонтно-строительного управления Краснодара. В результате столкновения произошел наезд на пятерых дорожных рабочих, осуществляющих ремонт на данном участке, а иномарку отбросило на стоящий автомобиль ВАЗ 21120, после чего Land Rover загорелся", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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В кубанской прокуратуре отметили, что подросток был пьян. Медицинское освидетельствование показало наличие в его крови 0,43 промилле алкоголя.
"Полицией в отношении подростка возбуждено уголовное дело по ст. 264 Уголовного кодекса России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", – рассказал старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ и общественностью Антон Лопатин.
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