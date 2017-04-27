Мажор на BMW устроил опасный дрифт в Москве

Водитель снял на камеру неадекватное поведение другого автомобилиста. На видео запечатлено, как BMW бросает из стороны в сторону, он уходит в занос, а потом и вовсе разворачивается на 360 градусов прямо во время движения. Все это неизвестный проделывал не на специальной трассе, а на улице в Москве.

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