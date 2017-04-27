Мажор на BMW устроил опасный дрифт в Москве
Видео со странными маневрами водителя BMW опубликовал портал Life.ru. Пользователи Сети считают, что лихач попытался изобразить "арабский дрифт" – стиль вождения, характерный для нелегальных заездов на Ближнем Востоке. Впрочем, сделал он это неумело, подвергнув опасности других участников движения, констатировали критики.
Артист признался, что он циник по натуре
Прославленный артист дал откровенное интервью
Звезда "Дома-2" высказалась об утечке пикантных снимков в Сеть
Целый год девушка с выдающимися формами не сможет работать по специальности