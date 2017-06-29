Поволжье и Урал ждет генеральная уборка

Межрегиональная экологическая конференция ОНФ в Приволжском и Уральском федеральных округах начала работу в Кирове. Общероссийский народный фронт собрал здесь гражданских активистов, экологов, экспертов, а также представителей профильных ведомств. Выработанные на форуме предложения будут направлены президенту России.

Как обращаться с отходами, что делать с загрязнением рек и застройкой береговых линий, как снизить негативное воздействие промышленных предприятий на окружающую среду и сформировать "зеленые щиты" вокруг городов Поволжья и Урала. Все эти проблемы предстоит обсудить участникам экологической конференции ОНФ.

Организаторы обеспечили форуму современный технологичный формат. Это позволит озвучить свои предложения не только приехавшим в Киров экспертам. Представители каждого региона Поволжья и Урала выступят со своими идеями во время заседания по видео-конференц-связи. По итогам конференции будут подготовлены общественные предложения по решению проблем в сфере экологии в ПФО и УФО.

"Они должны стать "дорожной картой" для решения проблем Поволжья и Урала. Помимо наших традиционных тем, посвященных реализации проекта "Генеральная уборка" и вопросу формирования "зеленых щитов" вокруг региональных центров, свое внимание мы планируем заострить на водных проблемах, связанных с загрязнением Волжского бассейна, а также проблемах воздействия промышленных предприятий на окружающую среду", – заявил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев.

Об экологических проблемах регионов активисты ОНФ знают не только из бумажных и электронных отчетов. Готовясь к конференции, они организовали рейды к местам незаконных свалок, застройки береговых линий, незаконной деятельности в границах особо охраняемых природных территорий.

В Кирове стартовала 3-я экологическая конференция #ОНФ в ПФО и УрФО. Впереди круглые столы, пленарное заседание и выезды на проблемные точки pic.twitter.com/ucAhVRvTo1 — Владимир Гутенев (@_gutenev) 29 июня 2017 г.

Мероприятие в Кирове – это уже третья межрегиональная конференция ОНФ в этом году. Ранее форумы Народного фронта прошли в Ростове-на-Дону и Калининграде. А всего за два с половиной года работы Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса выявил экологические нарушения, ущерб от которых составил свыше 125 миллиардов рублей. "За это время было спасено от вырубок около 265 тысяч гектаров леса, сохранено более 80 особо охраняемых природных территорий. Кроме того, в результате наших обращений было заведено около 200 административных и уголовных дел в отношении нарушителей. Были достигнуты положительные решения по 1,7 тысячи обращений граждан", – отметил Гутенев.

Выработанные в Кирове инициативы будут направлены профильным органам власти. А наиболее важные предложения по решению экологических вопросов активисты Общероссийского народного фронта в качестве рекомендаций направят президенту страны, лидеру ОНФ Владимиру Путину.