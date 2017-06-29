Единственная выпускница школы покорила Сеть
По словам Валерии Горбуновой, после девятого класса она одна из десяти человек решила продолжить обучение в школе. "Поначалу было странно", – отметила девушка. Занятия фактически стали индивидуальными, нагрузка увеличилась: 13 учителей преподавали ей 15 предметов.
Перейдя в 11-й, Валерия подружилась с десятиклассниками, сообщает газета "Комсомольская правда". "Их восемь человек, по возрасту мы близки. Знаем друг друга, конечно, давно. Село-то маленькое – 600 человек, – рассказала она. – Вместе начали ходить в столовую, болтать с девчонками на переменах".
Весной для единственной выпускницы прозвучал последний звонок. Решив не нарушать традицию, Валерия надела школьную форму и белый фартук. Опубликованные в соцсетях фотографии с мероприятия растрогали интернет-пользователей.
Громкий выпускной устраивать не стали: преподаватели и ученица отпраздновали окончание школы чаем с пирожками. Однако семья девушки решила самостоятельно организовать торжество в кафе. Валентина Горбунова отметила, что уже купила дочери коктейльное платье.
Единственная ученица Лера Горбунова из небольшого села Рудяное Красноярского края , а теперь и выпускница в своем классе. pic.twitter.com/fiUCCP5PHb— Нескучный Снеговик (@Neskuchniy911) 28 июня 2017 г.
Теперь Валерии предстоит поступить в высшее учебное заведение. Девушка планирует поступить в Академию Генеральной прокуратуры. "Буду защищать людей. Мне кажется, именно надзорникам это удается эффективнее", – заявила она.
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