Единственная выпускница школы покорила Сеть

Жительница небольшого села Рудяное Красноярского края Валерия Горбунова стала единственной выпускницей местной школы. Все ее одноклассники два года назад ушли в техникумы и училища.

По словам Валерии Горбуновой, после девятого класса она одна из десяти человек решила продолжить обучение в школе. "Поначалу было странно", – отметила девушка. Занятия фактически стали индивидуальными, нагрузка увеличилась: 13 учителей преподавали ей 15 предметов.

Перейдя в 11-й, Валерия подружилась с десятиклассниками, сообщает газета "Комсомольская правда". "Их восемь человек, по возрасту мы близки. Знаем друг друга, конечно, давно. Село-то маленькое – 600 человек, – рассказала она. – Вместе начали ходить в столовую, болтать с девчонками на переменах".

Весной для единственной выпускницы прозвучал последний звонок. Решив не нарушать традицию, Валерия надела школьную форму и белый фартук. Опубликованные в соцсетях фотографии с мероприятия растрогали интернет-пользователей.

Громкий выпускной устраивать не стали: преподаватели и ученица отпраздновали окончание школы чаем с пирожками. Однако семья девушки решила самостоятельно организовать торжество в кафе. Валентина Горбунова отметила, что уже купила дочери коктейльное платье.

Единственная ученица Лера Горбунова из небольшого села Рудяное Красноярского края , а теперь и выпускница в своем классе. pic.twitter.com/fiUCCP5PHb — Нескучный Снеговик (@Neskuchniy911) 28 июня 2017 г.

Теперь Валерии предстоит поступить в высшее учебное заведение. Девушка планирует поступить в Академию Генеральной прокуратуры. "Буду защищать людей. Мне кажется, именно надзорникам это удается эффективнее", – заявила она.