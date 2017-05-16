По делу о взрыве в доме в Волгограде прошли первые задержания

"По подозрению в причастности к взрыву задержан предприниматель, владелец торгового павильона, его отец и рабочий, производивший работы на водопроводе", – цитирует руководителя регионального следственного управления СКР Михаила Музраева "Интерфакс". По его словам, работы проводились без согласования с администрацией района и газовыми службами.

Музраев отметил, что на данный момент установлены личности двух из троих погибших – это работник Горгаза и жительница квартиры 24 дома №60, в котором произошел взрыв. Одним из выживших после взрыва в доме оказался 38-летний заместитель начальника межрайонной газовой службы Алексей К. Мужчину с сильным сотрясением увезли в больницу, передает Life.ru. жильцов частично обрушившегося здания временно разместят в одной из городских школ.

Напомним, взрыв газа произошел 16 мая в жилом панельном доме на Университетском проспекте Волгограда. Разрушена середина дома. В результате трагедии погибли три человека, 12 пострадали.

