Животных под звонкий смех сгрузили из самосвала как мусор

В Лениногорском районе Татарстана коров привезли к загону для скота в кузове "Камаза" и, хохоча, сгрузили на землю как мусор около загона для скота. Животные некоторое время даже не могли подняться на ноги, а на них сверху из кузова валились другие

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