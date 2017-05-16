Животных под звонкий смех сгрузили из самосвала как мусор
Происходящее на камеру мобильного телефона снял очевидец. Бесчеловечное и жестокое обращение с животными сопровождает звонкий смех живодеров.
Судя по видео, подобное происходит здесь не впервые. Инцидент зафиксирован на территории отделения агрофирмы "Лениногорская" в селе Старый Кувак, – сообщает "Газета.Ру".
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