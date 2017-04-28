Осиротевший медвежонок-попрошайка промышляет на Колыме

Необычная достопримечательность появилась на одной из оживленных трасс Магаданской области. Дружелюбный медвежонок регулярно выходит на шум машин и выпрашивает у водителей еду. Мать лесного зверя погибла под колесами автомобиля, а он так и не научился самостоятельно выживать в дикой природе, передает сайт НТВ.ру. При этом защитники животных просят дальнобойщиков не подкармливать медвежонка-сироту. По их мнению, это мешает ему вернуться в лес. Некоторые активисты считают, что было бы более гуманно забрать попрошайку в зоопарк.