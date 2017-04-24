Сибиряк избил врача после смерти отца

Правоохранительные органы Иркутской области выясняют обстоятельства нападения жителя Ангарска на врача скорой помощи. По предварительным данным, в приемном покое медсанчасти №28 скончался мужчина. Его сын, узнав об этом, избил одного из врачей, а также повредил машину скорой помощи, передает РИА ФАН. Произошедшим заинтересовались в региональном управлении Следственного комитета.