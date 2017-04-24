В подъезде дома Екатеринбурга убили двух человек

Тела двух мужчин были обнаружены в подъезде жилого дома на улице Бебеля в Екатеринбурге еще 20 апреля. Однако тогда во время наружного осмотра признаков насильственной смерти обнаружено не было, поэтому появилась версия отравления "Боярышником". Однако вскрытие показало, что мужчины были убиты, передает URA.RU. 47-летнего жителя дома задушили, а вторая жертва, личность которой так и не была установлена, скончалась от черепно-мозговой травмы. "По факту смерти жителя дома 1970 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", а по факту смерти мужчины, точные данные о личности которого пока устанавливаются, – по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", – рассказал старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.