В Вологде за кражу судят сотрудника СИЗО Москвы

В суд в Вологде передано уголовное дело в отношении 27-летнего сотрудника московского СИЗО. По версии следствия, он, находясь в городе в командировке, отдыхал в баре в компании друзей. Один из мужчин, с которым он познакомился тем же вечером, уснул за столом в разгар вечеринки. Тогда, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета, сотрудник столичного СИЗО осмотрел карманы его куртки и тайно похитил у него 840 тысяч рублей, передает Flashnord. Сообщается, что эти деньги мужчина одолжил у своего приятеля на покупку машины.