В Ставрополье полицейские гонялись за умирающим водителем BMW

Водитель автомобиля BMW при движении по трассе Лермонтов – Черкесск в Ставропольском крае проигнорировал требование ГИБДД остановиться. Дорожные полицейские пустились за ним в погоню. Через какое-то время им удалось заблокировать машину нарушителя. За рулем правоохранители обнаружили 24-летнего мужчину в бессознательном состоянии, пульс которого едва прощупывался, передает Life.ru. На место происшествия были вызваны медики, однако спасти жизнь молодому человеку не удалось. По предварительным данным он погиб от остановки сердца. Пассажира этой же машины доставили в больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения.