В Подмосковье пьяный отец пырнул ножом сына

В подмосковном Ногинске 59-летний мужчина пытался зарезать сына. Пострадавший госпитализирован, передает "360 Подмосковье".

Как установили правоохранители, инцидент произошел во время семейной ссоры. Мужчина напал на сына под действием спиртного. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека".